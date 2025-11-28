Газета
Общество

Росавиация ограничила работу трех южных аэропортов

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Краснодара («Пашковский»), Сочи и Геленджика. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

О мерах в Краснодаре и Сочи Кореняко сообщил в 05:39 мск 28 ноября, в Геленджике – в 05:54 мск.

Поздним вечером 27 ноября, ночью и ранним утром 28 ноября Росавиация также вводила ограничения в аэропортах Волгограда, Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка») и во «Внуково». В последнем мера была отменена в 05:46 мск.

