Росавиация ограничила работу трех южных аэропортов

Поздним вечером 27 ноября, ночью и ранним утром 28 ноября Росавиация также вводила ограничения в аэропортах Волгограда, Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка») и во «Внуково». В последнем мера была отменена в 05:46 мск.