Росавиация отменила ограничения в трех городах
Временные ограничения на работу аэропортов Пензы, Самары («Курумоч») и Ульяновска («Баратаевка») отменены. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Сообщение об отмене меры он опубликовал в своем Telegram-канале в 07:24 мск. Ограничения вводились ночью 28 ноября для обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасной аэродром ушел один самолет, летевший в Самару.
Кореняко также сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Краснодара («Пашковский»), Сочи и Геленджика. Поздним вечером 27 ноября, ночью и ранним утром 28 ноября Росавиация также вводила ограничения в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин») и во «Внуково». В воздушных гаванях Саратова и «Внуково» мера уже отменена.
Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников, летевших в направлении столицы.