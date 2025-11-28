Росавиация отменила ограничения в трех городах

Кореняко также сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Краснодара («Пашковский»), Сочи и Геленджика. Поздним вечером 27 ноября, ночью и ранним утром 28 ноября Росавиация также вводила ограничения в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин») и во «Внуково». В воздушных гаванях Саратова и «Внуково» мера уже отменена.