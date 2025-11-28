Газета
Росавиация отменила ограничения в трех городах

Ведомости

Временные ограничения на работу аэропортов Пензы, Самары («Курумоч») и Ульяновска («Баратаевка») отменены. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Сообщение об отмене меры он опубликовал в своем Telegram-канале в 07:24 мск. Ограничения вводились ночью 28 ноября для обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасной аэродром ушел один самолет, летевший в Самару.

Кореняко также сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Краснодара («Пашковский»), Сочи и Геленджика. Поздним вечером 27 ноября, ночью и ранним утром 28 ноября Росавиация также вводила ограничения в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин») и во «Внуково». В воздушных гаванях Саратова и «Внуково» мера уже отменена.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников, летевших в направлении столицы.

