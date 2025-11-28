«Зимнее яйцо» Фаберже будет продано на аукционе за $26 млн

В аукционном доме Christie's рассказали, что «Зимнее» яйцо является одним из семи, которые находятся в частных коллекциях. Оно изготовлено из горного хрусталя с тонкой резьбой и украшено рисунком в виде снежинок, выполненных из платины, и 4500 бриллиантами. Внутри находится корзина с цветами с драгоценными камнями, символизирующая весну.