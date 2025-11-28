«Зимнее яйцо» Фаберже будет продано на аукционе за $26 млн
«Зимнее» яйцо Фаберже из хрусталя и бриллиантов, изготовленное для российской императорской семьи, будет продано на аукционе более чем за $26 млн. Об этом сообщает CBS News.
В аукционном доме Christie's рассказали, что «Зимнее» яйцо является одним из семи, которые находятся в частных коллекциях. Оно изготовлено из горного хрусталя с тонкой резьбой и украшено рисунком в виде снежинок, выполненных из платины, и 4500 бриллиантами. Внутри находится корзина с цветами с драгоценными камнями, символизирующая весну.
«Зимнее» яйцо было создано Альмой Пихль по заказу Николая II для его матери, императрицы Марии Федоровны, в качестве пасхального подарка в 1913 г.
С 1885 по 1916 г. ювелирный дом Карла Фаберже изготовил 50 пасхальных яиц по императорскому заказу. Всего сохранилось 43 яиц, большинство из которых хранится в музеях.