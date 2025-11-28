Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Зимнее яйцо» Фаберже будет продано на аукционе за $26 млн

Ведомости

«Зимнее» яйцо Фаберже из хрусталя и бриллиантов, изготовленное для российской императорской семьи, будет продано на аукционе более чем за $26 млн. Об этом сообщает CBS News.

В аукционном доме Christie's рассказали, что «Зимнее» яйцо является одним из семи, которые находятся в частных коллекциях. Оно изготовлено из горного хрусталя с тонкой резьбой и украшено рисунком в виде снежинок, выполненных из платины, и 4500 бриллиантами. Внутри находится корзина с цветами с драгоценными камнями, символизирующая весну.

«Зимнее» яйцо было создано Альмой Пихль по заказу Николая II для его матери, императрицы Марии Федоровны, в качестве пасхального подарка в 1913 г.

С 1885 по 1916 г. ювелирный дом Карла Фаберже изготовил 50 пасхальных яиц по императорскому заказу. Всего сохранилось 43 яиц, большинство из которых хранится в музеях.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь