Соучастница убийства Бабуровой и Маркелова вышла на свободу после 16 лет колонии

Хасис приговорили к 18 годам лишения свободы. В январе 2022 г. Верховный суд вынес определение по кассационной жалобе адвокатов фигурантов дела. Срок наказания Хасис сократили с 18 до 17 лет, так как из дела исключили обвинение в хранении оружия, по которому истек срок давности. Ее ответственность сохранилась только по делу об убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой было признано «эксцессом исполнителя» – незапланированным действием Тихонова. Тихонов остался осужден на пожизненное лишение свободы.