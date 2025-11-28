Соучастница убийства Бабуровой и Маркелова вышла на свободу после 16 лет колонии
Евгения Хасис, соучастница убийства правозащитника и адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после 16 лет мордовской женской исправительной колонии, подтвердил «Ведомостям» адвокат Дмитрий Аграновский.
За Хасис установлен административный надзор, который заключается в ряде ограничений.
Маркелов и Бабурова были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 г. Преступление стало одним из самых громких убийств 2000-х гг.
Виновными в убийствах признаны Никита Тихонов и его гражданская жена Хасис. Их задержали в ноябре 2009 г. Тихонова приговорили к пожизненному заключению. Убийство Маркелова было местью за его антифашистскую деятельность.
Хасис приговорили к 18 годам лишения свободы. В январе 2022 г. Верховный суд вынес определение по кассационной жалобе адвокатов фигурантов дела. Срок наказания Хасис сократили с 18 до 17 лет, так как из дела исключили обвинение в хранении оружия, по которому истек срок давности. Ее ответственность сохранилась только по делу об убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой было признано «эксцессом исполнителя» – незапланированным действием Тихонова. Тихонов остался осужден на пожизненное лишение свободы.