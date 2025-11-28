Экс-гендиректора «Ивастроя» заочно приговорили к 14 годам за хищения у дольщиков

Помимо этого, осужденный, являясь фактическим руководителем ООО «Ивастрой», ООО «Ваш город», ООО «Экоквартал», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», с ноября 2016 г. по апрель 2018 г. похитил деньги участников долевого строительства. Вместе с тем он был в курсе, что финансовое положение возглавляемых им компаний не позволяет завершить строительство жилкомплексов «Опалиха 03», «Лесобережный», «Митино 02», «Лайково», «Видный город», «Солнечная система». Таким образом он причинил Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства, обязанному финансировать завершение строительства многоквартирных домов, ущерб более 90 млрд руб., а также четырем физическим лицам на сумму свыше 25 млн руб.