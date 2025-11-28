Экс-гендиректора «Ивастроя» заочно приговорили к 14 годам за хищения у дольщиков
Суд заочно приговорил бывшего гендиректора ООО «Ивастрой» Андрея Пучкова, обвиняемого в хищении более 90 млрд руб. участников долевого строительства, к 14 годам колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
Суд признал Пучкова виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Было установлено, что Пучков, будучи гендиректором «Ивастроя», без решения общего собрания участников сделки передал фонду «Созидание» простые векселя на общую сумму 480 млн руб., хотя имел право заключать сделки только до 15 млн руб. Действия Пучкова, совершенные в интересах фонда, нанесли существенный ущерб возглавляемой им организации и повлекли за собой тяжкие последствия для ее деятельности.
Помимо этого, осужденный, являясь фактическим руководителем ООО «Ивастрой», ООО «Ваш город», ООО «Экоквартал», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», с ноября 2016 г. по апрель 2018 г. похитил деньги участников долевого строительства. Вместе с тем он был в курсе, что финансовое положение возглавляемых им компаний не позволяет завершить строительство жилкомплексов «Опалиха 03», «Лесобережный», «Митино 02», «Лайково», «Видный город», «Солнечная система». Таким образом он причинил Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства, обязанному финансировать завершение строительства многоквартирных домов, ущерб более 90 млрд руб., а также четырем физическим лицам на сумму свыше 25 млн руб.
Пучков также получил штраф суммой 2 млн руб. и на три года лишился права заниматься работой, связанной управлением в коммерческих организациях в сфере строительства с привлечением средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск от Фонда защиты прав граждан на 90 млрд руб. и оставил под арестом дома Пучкова в Тульской, Ивановской, Воронежской и Московской областях.
В настоящий момент подсудимый находится в розыске и заочно арестован. Приговор не вступил в законную силу.