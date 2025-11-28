Минюст признал иноагентом экс-замглавы администрации президента РФ Савостьянова
Минюст включил в реестр иностранных агентов бывшего замруководителя администрации президента Евгения Савостьянова, следует из данных ведомства.
Решение включить Савостьянова в перечень обусловлено тем, что он, по данным Минюста, распространял ложную информацию о решениях и проводимой политике органов публичной власти РФ. Он выступает против спецоперации и распространяет недостоверные сведения о действиях Вооруженных сил России.
Кроме того, Савостьянов создавал и делился материалами иноагентов, а также с ними взаимодействовал. В настоящий момент он проживает за границей.
Савостьянов в 1975 г. окончил Московский горный институт по специальности «горный инженер-физик». До 1990 гг. Савостьянов был научным сотрудником Института проблем комплексного освоения недр АН СССР.
В 1989 г. возглавил клуб избирателей Академии наук, который руководил предвыборной кампанией академика Андрея Сахарова. Савостьянов стал одним из создателей движения «Демократическая Россия» и Движения демократических реформ. В 1991 г. он сначала стал начальником управления КГБ СССР по Москве, а затем начальником управления Агентства федеральной безопасности РСФСР (стало министерством безопасности РФ, а после – Федеральной службой контрразведки РФ) по Москве и области. В 1994 г. президент Борис Ельцин освободил его от должности.
С 1996 по 1998 г. он занимал должность замруководителя администрации президента РФ. В январе 2000 г. баллотировался в президенты РФ и его зарегистрировали кандидатом. Но в марте Савостьянов официально заявил о снятии кандидатуры в пользу лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского. После этого он ушел из политики. С 2020 г. Савостьянов начал регулярно писать посты в Facebook