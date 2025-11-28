Минюст признал иноагентом экс-замглавы администрации президента РФ Савостьянова

С 1996 по 1998 г. он занимал должность замруководителя администрации президента РФ. В январе 2000 г. баллотировался в президенты РФ и его зарегистрировали кандидатом. Но в марте Савостьянов официально заявил о снятии кандидатуры в пользу лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского. После этого он ушел из политики. С 2020 г. Савостьянов начал регулярно писать посты в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . В 2022 г. Савостьянов покинул Россию.