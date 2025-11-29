В аэропортах Волгограда и Краснодара введены ограничения на рейсы
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Волгограда и Краснодара, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
Ночью ограничения были также введены в воздушной гавани Тамбова.
По сообщению ростовского губернатора Юрия Слюсаря, минувшей ночью из-за налета БПЛА в Таганроге повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий. Дроны также сбили в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.