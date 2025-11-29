Число погибших из-за наводнений в Индонезии и Таиланде превысило 350 человек

По данным властей Индонезии, в результате стихийного бедствия в стране погибло свыше 200 человек. В правительстве Таиланда сообщали о 162 погибших. В Малайзии известно о двух жертвах. Количество погибших из-за наводнений и оползней в Индонезии и Таиланде является одним из самых высоких за последние годы, пишет газета.