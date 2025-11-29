Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Число погибших из-за наводнений в Индонезии и Таиланде превысило 350 человек

Ведомости

В результате наводнений и оползней в Индонезии, Таиланде и Малайзии погибло более 350 человек. Об этом сообщает The Guardian.

По данным властей Индонезии, в результате стихийного бедствия в стране погибло свыше 200 человек. В правительстве Таиланда сообщали о 162 погибших. В Малайзии известно о двух жертвах. Количество погибших из-за наводнений и оползней в Индонезии и Таиланде является одним из самых высоких за последние годы, пишет газета.

28 ноября число жертв в результате наводнений в Юго-Восточной и Южной Азии превысило 300 человек. К масштабным затоплениям привели сильные дожди в сезон муссонов, совпавшие с прохождением тропического шторма. От стихии пострадали Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Шри-Ланка.

Фото.

Юго-Восточную Азию накрыло одно из самых смертоносных наводнений

Общество / Фото

На индонезийском острове Суматра, где проживает 60 млн человек, произошли наводнения и оползни. Местные власти заявили о 111 погибших за неделю, еще порядка 100 числятся пропавшими без вести. Более 5000 зданий затоплены. По информации властей Таиланда, общее число пострадавших превысило 3,5 млн человек.

Во Вьетнаме за последние дни из-за стихийного бедствия погибли не менее 98 человек. Экономический урон от разгула стихии составил $546 млн. Количество погибших на Шри-Ланке достигло 56 человек.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте