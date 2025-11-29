Число погибших из-за наводнений в Индонезии и Таиланде превысило 350 человек
В результате наводнений и оползней в Индонезии, Таиланде и Малайзии погибло более 350 человек. Об этом сообщает The Guardian.
По данным властей Индонезии, в результате стихийного бедствия в стране погибло свыше 200 человек. В правительстве Таиланда сообщали о 162 погибших. В Малайзии известно о двух жертвах. Количество погибших из-за наводнений и оползней в Индонезии и Таиланде является одним из самых высоких за последние годы, пишет газета.
28 ноября число жертв в результате наводнений в Юго-Восточной и Южной Азии превысило 300 человек. К масштабным затоплениям привели сильные дожди в сезон муссонов, совпавшие с прохождением тропического шторма. От стихии пострадали Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Шри-Ланка.
На индонезийском острове Суматра, где проживает 60 млн человек, произошли наводнения и оползни. Местные власти заявили о 111 погибших за неделю, еще порядка 100 числятся пропавшими без вести. Более 5000 зданий затоплены. По информации властей Таиланда, общее число пострадавших превысило 3,5 млн человек.
Во Вьетнаме за последние дни из-за стихийного бедствия погибли не менее 98 человек. Экономический урон от разгула стихии составил $546 млн. Количество погибших на Шри-Ланке достигло 56 человек.