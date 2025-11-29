У берегов Турции беспилотники снова атаковали танкер Virat
Беспилотники повторно атаковали у берегов Турции танкер Virat под флагом Гамбии, сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники.
По данным телеканала, на которые ссылается ТАСС, судно получило небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией в результате новой атаки БПЛА.
До этого стало известно, что 28 ноября на танкере произошел пожар. Все члены экипажа были эвакуированы. Этим же вечером возгорание произошло и на танкере Kairos.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу допустил, что оба инцидента произошли из-за внешнего вмешательства, пишет AP. По его словам, два нефтяных танкера, загоревшиеся у побережья Черного моря, могли быть подорваны минами, беспилотниками или ракетами.