У берегов Турции беспилотники снова атаковали танкер Virat

Ведомости

Беспилотники повторно атаковали у берегов Турции танкер Virat под флагом Гамбии, сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, на которые ссылается ТАСС, судно получило небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией в результате новой атаки БПЛА.

До этого стало известно, что 28 ноября на танкере произошел пожар. Все члены экипажа были эвакуированы. Этим же вечером возгорание произошло и на танкере Kairos.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу допустил, что оба инцидента произошли из-за внешнего вмешательства, пишет AP. По его словам, два нефтяных танкера, загоревшиеся у побережья Черного моря, могли быть подорваны минами, беспилотниками или ракетами.

