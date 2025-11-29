Гидрометцентр ожидает в Москве в начале декабря теплую погоду

Синоптик уточнил, что в ближайшие дни зимняя погода не прогнозируется, метеомодели не демонстрируют наступления полноценной зимы. Среднесуточная температура будет держаться около нулевой отметки или немного выше. Это касается выходных дней и следующей недели, температурный фон в это время будет примерно одинаковый. Ночами ожидается около нуля, днем – +1-3 градуса. 4 декабря Вильфанд допустил повышение температуры до +7 градусов на юге Московской области.