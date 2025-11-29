Гидрометцентр ожидает в Москве в начале декабря теплую погоду
Теплая погода при переменной облачности с частыми прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в Московском регионе в начале декабря. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик уточнил, что в ближайшие дни зимняя погода не прогнозируется, метеомодели не демонстрируют наступления полноценной зимы. Среднесуточная температура будет держаться около нулевой отметки или немного выше. Это касается выходных дней и следующей недели, температурный фон в это время будет примерно одинаковый. Ночами ожидается около нуля, днем – +1-3 градуса. 4 декабря Вильфанд допустил повышение температуры до +7 градусов на юге Московской области.
26 ноября главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что среднесуточные показатели начала декабря будут соответствовать середине ноября, что объясняется повышенным атмосферным давлением. В первые пять дней зимы в Москве и Подмосковье температура воздуха будет колебаться около нуля градусов.
Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус напомнил, что конец осени характеризуется четвертой «неудачной попыткой» установить снежный покров в столичном регионе. По его словам, утренние дожди целиком уничтожили неустойчивый покров, который сформировался на севере Подмосковья (6–7 см в Дмитрове, Клину, Волоколамске) и достиг 1 см на севере Москвы.