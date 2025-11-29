Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Гидрометцентр ожидает в Москве в начале декабря теплую погоду

Ведомости

Теплая погода при переменной облачности с частыми прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в Московском регионе в начале декабря. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что в ближайшие дни зимняя погода не прогнозируется, метеомодели не демонстрируют наступления полноценной зимы. Среднесуточная температура будет держаться около нулевой отметки или немного выше. Это касается выходных дней и следующей недели, температурный фон в это время будет примерно одинаковый. Ночами ожидается около нуля, днем – +1-3 градуса. 4 декабря Вильфанд допустил повышение температуры до +7 градусов на юге Московской области.

26 ноября главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что среднесуточные показатели начала декабря будут соответствовать середине ноября, что объясняется повышенным атмосферным давлением. В первые пять дней зимы в Москве и Подмосковье температура воздуха будет колебаться около нуля градусов.

Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус напомнил, что конец осени характеризуется четвертой «неудачной попыткой» установить снежный покров в столичном регионе. По его словам, утренние дожди целиком уничтожили неустойчивый покров, который сформировался на севере Подмосковья (6–7 см в Дмитрове, Клину, Волоколамске) и достиг 1 см на севере Москвы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте