Умер драматург Том Стоппард
Выдающийся британский драматург Том Стоппард умер на 89-м году жизни. Его смерть подтвердили близкие, пишет The Guardian.
Стоппард стал известен после появления пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», впервые поставленной в 1966 г. В последующие десятилетия он создал более 30 пьес, множество телевизионных и радиоработ, а также стал одним из самых востребованных сценаристов Голливуда.
Одной из самых известных работ Стоппарда в кино стал сценарий к фильму «Влюбленный Шекспир», где главную роль сыграла Гвинет Пэлтроу. Картина получила семь премий «Оскар» в 1999 г., включая награду за лучший оригинальный сценарий. Стоппард также работал над адаптацией «Анны Карениной» с Кирой Найтли и Джудом Лоу, мини-сериалом «Конец парада» с Бенедиктом Камбербэтчем и «Русским домом» по роману Джона ле Карре.
Всего драматург написал более 30 пьес, среди которых «Аркадия», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и «Ночь и день». Он является лауреатом премии Лоуренса Оливье и четырех премий «Тони».
Стоппард был удостоен рыцарского титула и ордена Британской империи.