Умер драматург Том Стоппард

Одной из самых известных работ Стоппарда в кино стал сценарий к фильму «Влюбленный Шекспир», где главную роль сыграла Гвинет Пэлтроу. Картина получила семь премий «Оскар» в 1999 г., включая награду за лучший оригинальный сценарий. Стоппард также работал над адаптацией «Анны Карениной» с Кирой Найтли и Джудом Лоу, мини-сериалом «Конец парада» с Бенедиктом Камбербэтчем и «Русским домом» по роману Джона ле Карре.