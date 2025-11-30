Газета
В аэропорту Грозного ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют в аэропорту города Грозный, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнил Кореняко. Об их введении стало известно в 9:40 мск. Примерно за час до этого Росавиация ограничила полеты в аэропорту Самары. 

Утром 30 ноября также сняли ограничения в воздушной гавани Геленджика, которые действовали с ночи.

По данным Минобороны, в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 16 беспилотников сбили над Ростовской областью, семь – над Кубанью, еще шесть – над Черным морем. Также дроны ликвидировали над Белгородской и Курской областями.

