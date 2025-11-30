В аэропорту Грозного ввели ограничения на полеты

По данным Минобороны, в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 16 беспилотников сбили над Ростовской областью, семь – над Кубанью, еще шесть – над Черным морем. Также дроны ликвидировали над Белгородской и Курской областями.