ВЦИОМ предупредил об опасности исчезновения сотен малых городов России

Ведомости

Сотни малых и моногородов России рискуют со временем исчезнуть из-за устойчивого оттока населения. Молодежь уезжает, старшее поколение сокращается, а новые жители не приезжают, что ведет к постоянному уменьшению числа домохозяйств, пишет ТАСС со ссылкой на доклад ВЦИОМ.

Исследование показывает, что причиной исчезновения городов является не только поиск более высокой зарплаты в крупных городах, но и комплекс факторов. К ним относятся недостаточная инфраструктура, ограниченные возможности для карьеры и образования, а также отсутствие позитивных образов будущего.

Молодежь ощущает ограниченность перспектив в малых городах. Например, в городах-миллионниках среди людей 18-24 лет будущее оптимистично оценивают 53%, тогда как в малых городах – лишь 33%. При этом 38% россиян готовы переехать при предложении более выгодного заработка.

Анализ урбанизации указывает на долгосрочный тренд: с 1950 по 2030 г. население за пределами городов сократится на 36%, а в городах с населением свыше полумиллиона вырастет на 25%. Жители связывают надежды на улучшение жизни в своем городе в первую очередь с действиями властей – местных, региональных и федеральных.

Развитие туризма рассматривается как важный инструмент для привлечения населения. Более половины россиян выразили интерес к экскурсиям на промышленные предприятия. Ключевой задачей для малых городов становится правильная «упаковка» таких предложений и информирование широкой аудитории за их пределами.

Доклад подготовлен на основе экспертных интервью с представителями администрации Ржевского округа и местного сообщества, фокус-групп с жителями, а также анализа экономических, социальных, градостроительных и иных особенностей города и прилегающей местности.

