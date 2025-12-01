ВЦИОМ предупредил об опасности исчезновения сотен малых городов России

Анализ урбанизации указывает на долгосрочный тренд: с 1950 по 2030 г. население за пределами городов сократится на 36%, а в городах с населением свыше полумиллиона вырастет на 25%. Жители связывают надежды на улучшение жизни в своем городе в первую очередь с действиями властей – местных, региональных и федеральных.