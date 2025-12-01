В РАН назвали безумием мощную вспышку на Солнце 1 декабря
На Солнце 1 декабря рано утром произошла мощная вспышка высшего класса X1.9. В Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН) охарактеризовали происходящую ситуацию как «в некотором смысле, полное безумие». Причина в том, что вспышку произвела та же единственная активная область № 4274, которая в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность последние два месяца.
Эта же область ранее, во второй половине октября, воздействовала на межзвездный объект, а в начале ноября, после полугодового затишья, произвела сразу пять вспышек высшего уровня, включая две крупнейшие в этом году. После ухода на обратную сторону Солнца она вернулась и в первый же день снова произвела взрыв уровня X. В силу своего расположения на краю Солнца данная вспышка почти не может ударить по Земле плазменными выбросами, но выглядела исключительно эффектно.
Прогноз на предстоящую неделю, однако, оценивается как негативный. Активная область сохранила свои необъяснимо огромные запасы энергии и вряд ли распадется. Приблизительно к 4 декабря она выйдет в зону воздействия на Землю, и тогда плазменные удары станут вероятны. Ситуацию усугубляет наличие второй крупной области в южном полушарии Солнца. Если экстремальная активность начнется и там, то декабрь 2025 г., по словам ученых РАН, может войти в историю солнечной физики.