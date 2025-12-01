В РАН назвали безумием мощную вспышку на Солнце 1 декабря

Эта же область ранее, во второй половине октября, воздействовала на межзвездный объект, а в начале ноября, после полугодового затишья, произвела сразу пять вспышек высшего уровня, включая две крупнейшие в этом году. После ухода на обратную сторону Солнца она вернулась и в первый же день снова произвела взрыв уровня X. В силу своего расположения на краю Солнца данная вспышка почти не может ударить по Земле плазменными выбросами, но выглядела исключительно эффектно.