В РФ призвали принудительно эмансипировать агрессивных подростков
Подростки, которые совершают насильственные преступления, должны признаваться полностью дееспособными через принудительную эмансипацию, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
По его словам, когда подростки не поддаются перевоспитанию, то должны отвечать перед законом, как взрослые. Он отметил, что процедуру нужно вводить не сразу, чтобы дать человеку возможность задуматься над своими действиями.
Рыбальченко напомнил, что сейчас подростка, достигшего 16 лет, могут признать дееспособным только добровольно.
Агентство напомнило, что ранее суд в Липецкой области приговорил двух юношей 17 и 16 лет к двум годам лишения свободы условно. Весной они избили случайного 62-летнего прохожего ради видео в социальных сетях. По словам Рыбальченко, такие действия должны жестоко наказываться.
2 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что родители подростков, которые толпой избили сверстников в одной из школ Махачкалы, должны понести ответственность. После действий несовершеннолетних один из пострадавших был госпитализирован.