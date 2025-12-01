В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
Старейшая жительница России Клавдия Гадючкина скончалась в возрасте 114 лет в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
По словам Евраева, Гадючкина утверждала, что родилась 24 ноября 1909 г. и уже отметила 116-летие. Но, согласно метрическим книгам, ее фактическая дата рождения – 5 декабря 1910 г. по новому стилю. Гадючкина официально входила в пятерку старейших людей планеты.
«Для нас она была не просто рекордсменом – она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни», – сказал Евраев, выразив соболезнования родным и близким покойной.
В возрасте 15 лет Гадючкина начала работать на фабрике «Красный перевал» и за 40 лет прошла путь от прядильщицы до помощника мастера.