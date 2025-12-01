«Роскосмос» показал фото крупнейшего в мире айсберга после раскола
Спутник «Роскосмоса» сфотографировал дрейфующий в Атлантическом океане айсберг А23а. Фото опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.
Снимок сделал космический аппарат «Кондор-ФКА». На фотографии видно, что крупнейший в мире айсберг раскололся на части.
А23а с начала нынешнего лета потерял 36% своей площади в результате раскола. Об этом стало известно в сентябре. От ледяного массива одновременно отделились три фрагмента площадью от 60 до 300 кв. км каждый.
В начале июня площадь айсберга составляла 2730 кв. км, что сопоставимо с площадью Москвы. Теперь этот показатель сократился до 1750 кв. км.
А23а образовался, отколовшись от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 г. На тот момент площадь А23а составляла 4170 кв. км, и по номенклатуре Национального ледового центра США он являлся крупнейшим айсбергом в мире. Более 30 лет ледяной остров находился на мели в центральной части моря Уэдделла, но в 2023 г., как сообщали «Ведомости. Устойчивое развитие», айсберг начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды.