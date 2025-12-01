Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Роскосмос» показал фото крупнейшего в мире айсберга после раскола

Ведомости

Спутник «Роскосмоса» сфотографировал дрейфующий в Атлантическом океане айсберг А23а. Фото опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.

Снимок сделал космический аппарат «Кондор-ФКА». На фотографии видно, что крупнейший в мире айсберг раскололся на части.

А23а с начала нынешнего лета потерял 36% своей площади в результате раскола. Об этом стало известно в сентябре. От ледяного массива одновременно отделились три фрагмента площадью от 60 до 300 кв. км каждый.

В начале июня площадь айсберга составляла 2730 кв. км, что сопоставимо с площадью Москвы. Теперь этот показатель сократился до 1750 кв. км.

А23а образовался, отколовшись от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 г. На тот момент площадь А23а составляла 4170 кв. км, и по номенклатуре Национального ледового центра США он являлся крупнейшим айсбергом в мире. Более 30 лет ледяной остров находился на мели в центральной части моря Уэдделла, но в 2023 г., как сообщали «Ведомости. Устойчивое развитие», айсберг начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь