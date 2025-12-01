«Роскосмос» показал фото крупнейшего в мире айсберга после раскола

А23а образовался, отколовшись от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 г. На тот момент площадь А23а составляла 4170 кв. км, и по номенклатуре Национального ледового центра США он являлся крупнейшим айсбергом в мире. Более 30 лет ледяной остров находился на мели в центральной части моря Уэдделла, но в 2023 г., как сообщали «Ведомости. Устойчивое развитие», айсберг начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды.