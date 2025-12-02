Рекордное количество заявок поступило на муниципальную премию «Служение»
Более 61 000 заявок поступило в 2025 г. на всероссийскую муниципальную премию «Служение», это рекордный показатель за три года ее существования, заявил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. По его словам, такой интерес обусловлен предварительной работой с обратной связью – от советов муниципальных образований и победителей предыдущих лет. В 2024 г. было 41 300 заявок.
Самые высокие показатели по числу заявок показали Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Краснодарский и Красноярский край, Татарстан, Башкирия и др. В этом году впервые принимались не только индивидуальные, но и командные заявки – их больше 15 000.
Наблюдательный совет премии, который возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, утвердил 10 номинаций, включая две новые: «Профессиональные кадры – будущее муниципалитета» и «С передовой СВО – в муниципалитет». Кроме того, после объявления 2026 года Годом единства народов России появилась еще одна номинация – «Единство народов – сила страны». Набор заявок в ней начался 1 декабря и продлится до 18 января 2026 г.
По словам Грачева, «Служение» – это часть системных решений, направленных на повышение авторитета и престижа муниципальной службы. Он подчеркнул, что муниципальная власть – самая близкая к людям и от нее зависит качество жизни граждан.
«Миссия премии не изменилась, наша задача – отметить выдающиеся достижения представителей муниципального сообщества, сказать им слова благодарности, потому что те люди, которые работают в системе местного самоуправления, они трудоголики, работают с утра до вечера и действительно заслуживают признания», – сказал Грачев.
В этом году в «Служении» участвует более 60 000 человек. 34% из них уже не в первый раз. «Это показывает высокую лояльность и доверие к премии. При этом 66% – новички, что свидетельствует о растущем интересе: муниципальные служащие хотят видеть, что их труд действительно важен для страны и по-настоящему ценится», – сообщила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева. По ее словам, премия «помолодела». Сейчас большинство участников – в возрасте 35–44 года, в прошлом году средний возраст был на 10 лет выше. Согласно презентации сопредседателя ВАРМСУ, число заявок из приграничных регионов выросло в 2 раза до 5500.
Также Гусева рассказала об этапах отбора победителей. С 21 января до 18 февраля состоится голосование экспертного совета, а со 2 по 6 марта – народное голосование. Церемония награждения пройдет в апреле 2026 г. в рамках муниципального форума «Малая родина – сила России».