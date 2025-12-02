Рекордное количество заявок поступило на муниципальную премию «Служение»

В этом году в «Служении» участвует более 60 000 человек. 34% из них уже не в первый раз. «Это показывает высокую лояльность и доверие к премии. При этом 66% – новички, что свидетельствует о растущем интересе: муниципальные служащие хотят видеть, что их труд действительно важен для страны и по-настоящему ценится», – сообщила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева. По ее словам, премия «помолодела». Сейчас большинство участников – в возрасте 35–44 года, в прошлом году средний возраст был на 10 лет выше. Согласно презентации сопредседателя ВАРМСУ, число заявок из приграничных регионов выросло в 2 раза до 5500.