ФНС ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала благотворительный фонд «Помощь без границ», в котором учредителем несколько месяцев была дочь артистки Ларисы Долиной Ангелина, пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

«Прекратило деятельность (ликвидация некоммерческой организации по решению суда)», – указано в юридических материалах.

Организация была создана в 2013 г. Ангелина Долина стала учредителем фонда в январе 2021 г., но уже в марте того же года она перестала значиться на этой должности в документах.

