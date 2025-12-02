ФНС ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной
Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала благотворительный фонд «Помощь без границ», в котором учредителем несколько месяцев была дочь артистки Ларисы Долиной Ангелина, пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.
«Прекратило деятельность (ликвидация некоммерческой организации по решению суда)», – указано в юридических материалах.
Организация была создана в 2013 г. Ангелина Долина стала учредителем фонда в январе 2021 г., но уже в марте того же года она перестала значиться на этой должности в документах.