Экс-замгенпрокурора Лопатин назначен на пост главы департамента при ВС

Лопатину 63 года. В период с 2006 по 2011 г. он был начальником Главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры Генпрокуратуры РФ. С 2011 г. его назначили на должность заместителя генпрокурора. На новом посту он заменил Владислава Иванова, который был руководителем Судебного департамента с мая 2024 г.