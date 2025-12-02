Газета
Экс-замгенпрокурора Лопатин назначен на пост главы департамента при ВС

Бывший заместитель генпрокурора РФ Геннадий Лопатин по назначению председателя Верховного суда (ВС) РФ Игоря Краснова стал генеральным директором Судебного департамента при ВС РФ, передает ТАСС.

По данным агентства, Краснов озвучил эту кандидатуру на пленарном заседании Совета судей и предложил согласовать ее. После голосования руководитель ВС РФ подписал приказ о назначении Лопатина на должность гендиректора департамента.

Лопатину 63 года. В период с 2006 по 2011 г. он был начальником Главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры Генпрокуратуры РФ. С 2011 г. его назначили на должность заместителя генпрокурора. На новом посту он заменил Владислава Иванова, который был руководителем Судебного департамента с мая 2024 г.

