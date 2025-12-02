Сотрудники ФСБ задержали жительницу Кубани за финансирование ВСУ

20 ноября ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России сообщал, что в Бийске Алтайского края женщину приговорили к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене путем финансирования украинских военнослужащих. Отмечалось, что осужденная 1983 г. р. перевела свыше 360 000 руб. на банковский счет, которым пользуются военные ВСУ.