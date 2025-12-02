Газета
Главная / Общество /

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Кубани за финансирование ВСУ

Ведомости

Гражданка России задержана в Краснодарском крае за госизмену. По данным ФСБ России, женщина переводила деньги человеку, который на Украине собирал средства для снабжения воинских подразделений ВСУ.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил в отношении задержанной уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). Обвиняемая арестована. Следствие занимается документированием всех эпизодов ее преступной деятельности.

20 ноября ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России сообщал, что в Бийске Алтайского края женщину приговорили к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене путем финансирования украинских военнослужащих. Отмечалось, что осужденная 1983 г. р. перевела свыше 360 000 руб. на банковский счет, которым пользуются военные ВСУ.

