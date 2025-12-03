Использование биометрии при входе детей в школу будет строго добровольным

Биометрию будут собирать и хранить в Единой биометрической системе (ЕБС). Школьнику потребуется «сделать селфи» в приложении «Госуслуги», а дальнейший вход в школу через специальные турникеты будет происходить с помощью «Госуслуги Биометрия». По данным газеты, учреждения образования получат доступ к ЕБС через «аккредитованные организации», которые установят оборудование и проведут интеграционные мероприятия.