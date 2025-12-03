Использование биометрии при входе детей в школу будет строго добровольным
Сбор биометрических данных, а также дальнейшее их использование для входа в школу будет строго добровольным. Процедура должна быть возможна только с согласия родителей, пишет «Коммерсантъ» после обращения в аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«Каждая школа сможет сама решить, использовать эту возможность или нет», – отметили в аппарате в ответ на запрос издания.
Биометрию будут собирать и хранить в Единой биометрической системе (ЕБС). Школьнику потребуется «сделать селфи» в приложении «Госуслуги», а дальнейший вход в школу через специальные турникеты будет происходить с помощью «Госуслуги Биометрия». По данным газеты, учреждения образования получат доступ к ЕБС через «аккредитованные организации», которые установят оборудование и проведут интеграционные мероприятия.
Газета также напомнила, что о возможности школ в будущем использовать биометрию, чтобы ученики проходили на территорию учреждения, 26 ноября говорил Григоренко, выступая в Совете федерации.