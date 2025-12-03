Полиция Таиланда задержала шестерых россиян за незаконную игру в покер
Туристическая полиция Таиланда задержала 10 иностранцев, в том числе шестерых россиян, за нелегальную игру в покер, сообщила газета Khaosod. В арендованном доме на острове Пханган с гражданами РФ также находились граждане Великобритании, Германии, Израиля и Румынии.
Правоохранители изъяли у задержанных примерно $4200, набор покера и оборудование. Задержанных привезли в полицейский участок Пхангана.
Как отметила газета, россиянам и другим подозреваемым предъявили обвинения в азартных играх, которые запрещены в Таиланде. Один из граждан РФ, по данным следствия, был организатором нелегального мероприятия.
Издание напомнило, что в Таиланде запрет распространяется на все виды азартных игр, кроме государственной лотереи и некоторых видов скачек.