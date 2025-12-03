Полиция Таиланда задержала шестерых россиян за незаконную игру в покер

Туристическая полиция Таиланда задержала 10 иностранцев, в том числе шестерых россиян, за нелегальную игру в покер, сообщила газета Khaosod. В арендованном доме на острове Пханган с гражданами РФ также находились граждане Великобритании, Германии, Израиля и Румынии.