Глава ФСИН на примере декабристов пояснил, чем опасны колонии для экстремистов
Инициатива об организации колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов рискованна из-за возможности их объединения, считает директор ФСИН РФ Аркадий Гостев.
Глава учреждения напомнил о роли казематов в годы правления императора Николая I, который решил сосредоточить государственных преступников в одном месте. Гостев вспомнил высказывание декабриста Николая Бестужева о том, что каземат соединил сообщников.
«Рассматривая их [идеи образования колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов] наряду с нормативными предписаниями, препятствующими их образованию, видим в этом значительные риски – риски объединения, единения и концентрации в одном месте таких лиц», – сказал Гостев на открытии выставки «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего» (цитата по «РИА Новости»).
В конце сентября депутаты Госдумы от ЛДПР попросили зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о создании в стране специальных тюрьм для террористов. Парламентарии считают, что совместное содержание террористов и экстремистов вместе с другими заключенными в колониях строгого режима формирует «условия для распространения радикальной идеологии, вербовки новых сторонников и формирования тюремных сообществ, что дестабилизирует обстановку в местах лишения свободы и повышает риски для национальной безопасности России».