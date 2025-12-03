Глава ФСИН на примере декабристов пояснил, чем опасны колонии для экстремистов

«Рассматривая их [идеи образования колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов] наряду с нормативными предписаниями, препятствующими их образованию, видим в этом значительные риски – риски объединения, единения и концентрации в одном месте таких лиц», – сказал Гостев на открытии выставки «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего» (цитата по «РИА Новости»).