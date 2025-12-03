Газета
Общество

Путин вручил премию «Волонтер года» помогавшей в ликвидации катастрофы в Анапе

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин вручил премию «Волонтер года – 2025» Анне Плужниковой за участие в волонтерской миссии по ликвидации экологической катастрофы в Анапе после крушения танкеров.

«Анечка, мы вас поздравляем! Спасибо вам большое за вашу работу», – сказал Путин.

Анна участвовала в волонтерской миссии, несмотря на III группу инвалидности. Она организовывала питание для спасателей и добровольцев.

15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Крушение произошло в результате шторма, случился разлив топлива. Власти вводили режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, а также федеральный режим ЧС. 12 сентября вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что с начала работ по ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря очистили более 1230 км береговой линии, водолазы собрали более 2000 т загрязненного грунта.

