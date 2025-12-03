Газета
Общество

Росавиация сообщила об успешной экстренной посадке Boeing 777 в Домодедово

Ведомости

Самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings, следовавший из Москвы на Пхукет, совершил благополучную посадку после возгорания двигателя. Борт приземлился в аэропорту «Домодедово» в 22:53 мск. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

На борту находились 425 человек – 13 членов экипажа и 412 пассажиров. Никто из них не пострадал.

«Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за проблем с двигателем», – пояснили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что произошедшее предварительно квалифицировано как авиационный инцидент. Центральное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации проведет расследование и установит причины случившегося.

До этого ТАСС сообщал со ссылкой на источник, что у самолета загорелся второй двигатель, после чего лайнер вырабатывал топливо перед возвращением обратно в авиагавань.

