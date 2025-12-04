Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мединский рассказал, что раньше считал капибару мягкой игрушкой

Ведомости

Помощник президента Владимир Мединский сообщил ТАСС, что раньше не знал о том, что капибара – это реальное животное. Он думал, что это мягкая игрушка, похожая на Чебурашку.

«Я раньше думал, что капибара – это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара – это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии», – сказал он.

По словам Мединского, теперь они с дочерью пойдут «на экскурсию к капибарам».

В мэрии Москвы сообщали, что среди онлайн-трансляций из вольеров Московского зоопарка летом одними из самых популярных стали видео с капибарами. В этот список также вошли трансляции с семейством панд, манулом Тимофеем, бегемотом Ксюшей, орангутангами, гориллами и другими животными.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте