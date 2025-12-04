Мединский рассказал, что раньше считал капибару мягкой игрушкой
Помощник президента Владимир Мединский сообщил ТАСС, что раньше не знал о том, что капибара – это реальное животное. Он думал, что это мягкая игрушка, похожая на Чебурашку.
«Я раньше думал, что капибара – это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара – это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии», – сказал он.
По словам Мединского, теперь они с дочерью пойдут «на экскурсию к капибарам».
В мэрии Москвы сообщали, что среди онлайн-трансляций из вольеров Московского зоопарка летом одними из самых популярных стали видео с капибарами. В этот список также вошли трансляции с семейством панд, манулом Тимофеем, бегемотом Ксюшей, орангутангами, гориллами и другими животными.