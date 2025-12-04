ИКИ РАН: впервые с 2019 года ожидается парад планет возле Солнца
На небе впервые с 2019 г. формируется солнечный парад планет. Меркурий, Венера и Марс сходятся вблизи Солнца. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным института, Венера и Марс уже подошли к Солнцу на расстояние менее 10 градусов. К 19 декабря, когда некоторые астрономы отмечают момент максимального сближения с Землей межзвездной кометы 3I/ATLAS, эти планеты приблизятся к Солнцу на 5–6 градусов. В конце декабря расстояние сократится до 2–3 градусов, а в ночь с 6 на 7 января Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе. В ИКИ РАН отмечают, что такое сближение будет напоминать «Вифлеемскую звезду». К этому времени вблизи Солнца появится и Меркурий, который после поворота в видимом движении начинает «догонять» Солнце.
«22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события», – поясняют ученые.
Уже к концу января перестроение начнет распадаться: первым от Солнца уйдет Меркурий, затем в феврале удалятся Венера и Марс.
В ИКИ РАН отмечают, что следующее подобное сближение всех трех планет в пределах 10 градусов от Солнца произойдет только в сентябре 2038 г. Текущее же сближение на угол около 3 градусов специалисты считают, вероятно, уникальным для XXI в.
До этого сообщалось, что в ночь на 13 ноября одно из самых мощных за десятилетие полярных сияний стало результатом третьей волны выбросов солнечной плазмы и было заметно в разных регионах мира.