ИКИ РАН: впервые с 2019 года ожидается парад планет возле Солнца

По данным института, Венера и Марс уже подошли к Солнцу на расстояние менее 10 градусов. К 19 декабря, когда некоторые астрономы отмечают момент максимального сближения с Землей межзвездной кометы 3I/ATLAS, эти планеты приблизятся к Солнцу на 5–6 градусов. В конце декабря расстояние сократится до 2–3 градусов, а в ночь с 6 на 7 января Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе. В ИКИ РАН отмечают, что такое сближение будет напоминать «Вифлеемскую звезду». К этому времени вблизи Солнца появится и Меркурий, который после поворота в видимом движении начинает «догонять» Солнце.