Суд приговорил экс-сотрудника ФСО к 8,5 годам за многомиллионное мошенничество
235-й гарнизонном военный суд приговорил к 8,5 годам колонии общего режима бывшего сотрудника спецподразделения ФСО, старшего лейтенанта запаса Дениса Резвова за многомиллионное мошенничество. Об этом сообщил «Ведомостям» адвокат Антон Голышев.
Уголовное дело по ст. 159 УК (особо крупное мошенничество) было возбуждено в начале 2025 г. Пока шло расследование, Резвов находился под подпиской о невыезде. Вину подсудимый признал. Как установил суд, после ухода со службы в период с 2024 по 2025 гг. экс-сотрудник службы охраны совершил 12 эпизодов мошенничества на общую сумму около 30 млн руб. По версии следствия, Резвов получал деньги от знакомых, обещая выгодно разместить их в различных инвестиционных проектах и вернуть с прибылью. Но обязательства перед потерпевшими он не исполнял, а полученные средства, по выводам следствия, использовал по собственному усмотрению. Из-за наличия в материалах дела сведений, связанных с прохождением подсудимым службы и содержащих информацию ограниченного доступа, уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.
В прениях прокуратура и потерпевшие просили назначить Резвову более жесткое наказание, пояснил адвокат. Двоим из 12 потерпевших подсудимый полностью возместил ущерб, уточнил Голышев. Для этого подсудимый продал принадлежащую ему квартиру в Москве. Решение о подаче апелляционной жалобы будет принято после ознакомления сторон с мотивировочной частью приговора.
Ранее в СМИ и ряде Telegram-каналов распространилась информация, согласно которой осужденный якобы создал финансовую пирамиду, а также с 2023 г. занимался перепродажей автомобилей. Потерпевшие якобы переводили ему сотни тысяч и миллионы рублей. При этом некоторые из них даже брали эти средства в кредит. Голышев назвал эту информацию недостоверной и намеренно созданной «недоброжелателями».