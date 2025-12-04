Суд приговорил экс-сотрудника ФСО к 8,5 годам за многомиллионное мошенничество

Уголовное дело по ст. 159 УК (особо крупное мошенничество) было возбуждено в начале 2025 г. Пока шло расследование, Резвов находился под подпиской о невыезде. Вину подсудимый признал. Как установил суд, после ухода со службы в период с 2024 по 2025 гг. экс-сотрудник службы охраны совершил 12 эпизодов мошенничества на общую сумму около 30 млн руб. По версии следствия, Резвов получал деньги от знакомых, обещая выгодно разместить их в различных инвестиционных проектах и вернуть с прибылью. Но обязательства перед потерпевшими он не исполнял, а полученные средства, по выводам следствия, использовал по собственному усмотрению. Из-за наличия в материалах дела сведений, связанных с прохождением подсудимым службы и содержащих информацию ограниченного доступа, уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.