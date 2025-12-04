Москвича приговорили к 13 годам за участие в террористической организации

По данным следствия, c мая 2023 г. по июнь 2024 г. по заданию неустановленных представителей «ЛСР» Григорьев связался в одном из мессенджеров со специалистом по разработке БПЛА. Мужчина направил ему техническое задание на создание программного обеспечения для беспилотника с системой автоматического наведения на цель без участия человека. Сообщается, что фигурант планировал передать разработку участникам террористической организации для применения против Вооруженных сил РФ (ВС РФ).