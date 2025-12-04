Москвича приговорили к 13 годам за участие в террористической организации
Суд приговорил 56-летнего москвича Максима Григорьева к 13 годам лишения свободы за участие в вооруженном формировании и деятельности террористической организации. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.
По данным следствия, в октябре 2022 г. Григорьев, находясь в Москве, добровольно направил анкету в украинское вооруженное формирование «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ). После этого он начал передавать сведения о передвижении сил и средств правоохранительных органов.
По данным следствия, c мая 2023 г. по июнь 2024 г. по заданию неустановленных представителей «ЛСР» Григорьев связался в одном из мессенджеров со специалистом по разработке БПЛА. Мужчина направил ему техническое задание на создание программного обеспечения для беспилотника с системой автоматического наведения на цель без участия человека. Сообщается, что фигурант планировал передать разработку участникам террористической организации для применения против Вооруженных сил РФ (ВС РФ).
Первые три года Григорьеву предстоит провести в тюрьме. После этого его направят в исправительную колонию строгого режима.