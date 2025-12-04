Газета
Общество

Умер экс-глава Банка России Сергей Дубинин

Ведомости

4 декабря ушел из жизни экономист и бывший руководитель Банка России Сергей Дубинин. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Дубинин стал шестым руководителем Центробанка России, сменив на этом посту Татьяну Парамонову. Он возглавлял Банк России в 1995–1998 гг. Именно в период его работы был объявлен дефолт в августе 1998 г.

В Банке России отметили, что Дубинин внес значительный вклад в реализацию стабилизационной экономической программы, сыграл важную роль в выводе экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода и оказал заметное влияние на формирование современной банковской системы.

До назначения на пост главы регулятора Дубинин руководил Министерством финансов, занимал должность первого зампредседателя правления банка «Империал», входил в состав правления «Газпрома». Потом он трудился в «Газпроме» и РАО «ЕЭС России». С 2011 г. он стал советником «ВТБ капитала».

