Умер экс-глава Банка России Сергей Дубинин
4 декабря ушел из жизни экономист и бывший руководитель Банка России Сергей Дубинин. Об этом сообщили на сайте регулятора.
Дубинин стал шестым руководителем Центробанка России, сменив на этом посту Татьяну Парамонову. Он возглавлял Банк России в 1995–1998 гг. Именно в период его работы был объявлен дефолт в августе 1998 г.
В Банке России отметили, что Дубинин внес значительный вклад в реализацию стабилизационной экономической программы, сыграл важную роль в выводе экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода и оказал заметное влияние на формирование современной банковской системы.
До назначения на пост главы регулятора Дубинин руководил Министерством финансов, занимал должность первого зампредседателя правления банка «Империал», входил в состав правления «Газпрома». Потом он трудился в «Газпроме» и РАО «ЕЭС России». С 2011 г. он стал советником «ВТБ капитала».