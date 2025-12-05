Росавиация ограничила работу трех аэропортов
Установлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Представитель агентства опубликовал сообщение о введении мер в 06:25 мск 5 декабря. По его словам, ограничения требуются для обеспечения безопасности полетов.
Поздним вечером 4 декабря и ночью 5 декабря ограничения также вводились в аэропортах Саратова («Гагарин»), Краснодара («Пашковский»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Сочи, Минеральных Вод, Пензы. На момент публикации материала мера отменена в Сочи и в Минеральных Водах.
Ночью оперштаб Краснодарского края сообщил, что элементы портовой инфраструктуры в Темрюке загорелись в результате атаки украинского беспилотника. Предварительно, обошлось без пострадавших. Персонал эвакуировали.