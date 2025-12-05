Сняты ограничения на рейсы в Краснодаре, Пензе и Саратове

По данным Минобороны, к утру 5 декабря силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над регионами России. По девять БПЛА было ликвидировано в Самарской области и в Крыму, восемь – в Саратовской области. По семь беспилотников российские военные уничтожили в Волгоградской и Ростовской областях и один – в Краснодарском крае.