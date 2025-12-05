Газета
Общество

Сняты ограничения на рейсы в Краснодаре, Пензе и Саратове

Ведомости

Временные ограничения на полеты в аэропортах Краснодара («Пашковский»), Пензы и Саратова («Гагарин») отменены. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Об отмене дополнительной меры в Краснодаре он сообщил в 07:02 мск, о снятии ограничений в Пензе и Саратове – в 07:23 мск.

По данным Минобороны, к утру 5 декабря силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над регионами России. По девять БПЛА было ликвидировано в Самарской области и в Крыму, восемь – в Саратовской области. По семь беспилотников российские военные уничтожили в Волгоградской и Ростовской областях и один – в Краснодарском крае.

Росавиация также вводила ограничения в аэропортах Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Сочи, Минеральных Вод, Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса. В 7:49 мск Кореняко сообщил об установлении меры в аэропорту Махачкалы («Уйташ»).

