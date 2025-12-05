Умер актер из Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава
Американский актер Кэри-Хироюки Тагава, наиболее известный по ролям в Mortal Kombat, «Последний император» и «Человек в высоком замке», скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает издание Deadline.
Тагава умер 4 декабря в Санта-Барбаре.
На счету актера свыше 150 ролей в кино и на телевидении. Он снялся в таких фильмах, как «Большой переполох в маленьком Китае», «Лицензия на убийство», «Восходящее солнце», «Заснеженные кедры», «Перл-Харбор», «Планета обезьян», «Электра», «Мемуары гейши» и «47 ронинов».
«РИА Новости» пишет, что в 2015 г. Тагава принял православие, получив в крещении имя Пантелеимон. Он крестился в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве.