Татьяна Навка рассказала о новом шоу «Золушка»
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала в интервью «Ведомости. Как потратить» о создании ледового шоу «Золушка», премьера которого состоится 19 декабря в ледовом дворце «Мегаспорт».
Навка призналась, что идея постановки рождалась долго. По словам фигуристки, ей давно хотелось показать историю, в которой каждая девочка могла бы увидеть свою мечту о превращении в принцессу. Создатели стремились сделать не классическую адаптацию, а современную, технологичную версию сказки, рассчитанную на зрителей разных возрастов, добавила Навка.
«Мы сделали особый акцент на современных сценических решениях и спецэффектах, чтобы передать магию превращения и усилить зрелищность», – сказала фигуристка в интервью «Ведомости. Как потратить».
Навка подчеркнула, что ее команда традиционно стремится повышать планку качества и в этом сезоне рассчитывает превзойти собственные результаты.
В постановке задействованы известные фигуристы. Роль Золушки исполняет Виктория Синицина, принца – Никита Кацалапов, мачехи – Маргарита Дробязко, короля – Повилас Ванагас. Сама Навка выйдет на лед в образе феи-крестной.
По словам олимпийской чемпионки, декабрь традиционно становится особенно насыщенным – начинается серия предновогодних проектов. С 12 декабря на «Навка Арене» стартует сезон ледовых «Щелкунчиков», 19 декабря в «Мегаспорте» пройдет премьера «Золушки». Кроме того, в расписании гастроли «Щелкунчика» в Сочи и спектакля «Вечеров на хуторе» в Санкт-Петербурге.