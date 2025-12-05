Татьяна Навка рассказала о новом шоу «Золушка»

Навка призналась, что идея постановки рождалась долго. По словам фигуристки, ей давно хотелось показать историю, в которой каждая девочка могла бы увидеть свою мечту о превращении в принцессу. Создатели стремились сделать не классическую адаптацию, а современную, технологичную версию сказки, рассчитанную на зрителей разных возрастов, добавила Навка.