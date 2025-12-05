Против Шлосберга возбудили уголовное дело о фейках про армию РФ
В отношении зампреда Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга
Дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) было возбуждено против Шлосберга 3 декабря. 5 декабря Псковский городской суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте фигуранта.
Шлосберг был задержан в июне 2025 г. в рамках уголовного дела о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). 11 июня Шлосберга отправили под домашний арест. Тогда силовики провели обыски в его квартире, квартире 96-летнего отца политика Марка Шлосберга, а также в офисе псковского «Яблока». По версии следствия, 12 января Шлосберг дискредитировал использование ВС РФ путем размещения видеозаписи в социальной сети «Одноклассники». При этом в отделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу.
В партии утверждали, что дело о повторной дискредитации армии против Шлосберга возбудили из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым, в которых политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня.