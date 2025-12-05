Против Шлосберга возбудили уголовное дело о фейках про армию РФ

Шлосберг был задержан в июне 2025 г. в рамках уголовного дела о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). 11 июня Шлосберга отправили под домашний арест. Тогда силовики провели обыски в его квартире, квартире 96-летнего отца политика Марка Шлосберга, а также в офисе псковского «Яблока». По версии следствия, 12 января Шлосберг дискредитировал использование ВС РФ путем размещения видеозаписи в социальной сети «Одноклассники». При этом в отделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу.