Суд арестовал главу рехаба «Антонов Pro»
Видновский суд Московской области избрал меру пресечения блогеру и генеральному директору реабилитационного центра «Антонов Pro» Максиму Антонову. Его отправили под стражу на два месяца, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области.
Антонова обвиняют в незаконном лишении свободы и причастности к организации похищения человека. По версии Следственного комитета (СК), по указанию фигуранта сотрудники центра проникли в квартиру потерпевшего, похитили его и переместили в реабилитационный центр, расположенный в деревне Малое Видное.
Антонова и других сотрудников центра задержали после жалоб нескольких постояльцев, которые утверждали, что в учреждении систематически применялось насилие.
Блогеру предъявлено обвинение по ст. 126 УК РФ (похищение человека) и по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).
Суд рассмотрит меры пресечения для других фигурантов дела в ближайшее время.