Суд арестовал главу рехаба «Антонов Pro»

Антонова обвиняют в незаконном лишении свободы и причастности к организации похищения человека. По версии Следственного комитета (СК), по указанию фигуранта сотрудники центра проникли в квартиру потерпевшего, похитили его и переместили в реабилитационный центр, расположенный в деревне Малое Видное.