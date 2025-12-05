Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд арестовал главу рехаба «Антонов Pro»

Ведомости

Видновский суд Московской области избрал меру пресечения блогеру и генеральному директору реабилитационного центра «Антонов Pro» Максиму Антонову. Его отправили под стражу на два месяца, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области.

Антонова обвиняют в незаконном лишении свободы и причастности к организации похищения человека. По версии Следственного комитета (СК), по указанию фигуранта сотрудники центра проникли в квартиру потерпевшего, похитили его и переместили в реабилитационный центр, расположенный в деревне Малое Видное.

Антонова и других сотрудников центра задержали после жалоб нескольких постояльцев, которые утверждали, что в учреждении систематически применялось насилие.

Блогеру предъявлено обвинение по ст. 126 УК РФ (похищение человека) и по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).

Суд рассмотрит меры пресечения для других фигурантов дела в ближайшее время.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её