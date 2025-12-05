В ГИБДД опровергли слухи об ужесточении правил регистрации старых авто
Госавтоинспекция России (ГИБДД) опровергла информацию о якобы планируемом введении ограничений на регистрацию транспортных средств с большим сроком эксплуатации. Сообщения ряда СМИ о таких изменениях не соответствуют действительности, сказано на сайте инспекции.
В ведомстве уточнили, что перечень оснований для регистрации автомобилей установлен законодательством, в частности законом «О государственной регистрации транспортных средств». При этом срок эксплуатации транспортного средства не является препятствием для его регистрации.
Единственным критерием допуска авто к участию в дорожном движении остается техническое состояние и соответствие установленным требованиям безопасности, которое подтверждается в том числе результатами технического осмотра, сказано в материале.
В ГИБДД подчеркнули, что вопрос внесения изменений в законодательство относительно ограничений для старых автомобилей сейчас не стоит на повестке дня. Ведомство также призвало СМИ и блогеров проверять информацию из официальных источников, чтобы не распространять недостоверные сведения, и использовать для публикаций только данные, размещенные на официальных интернет-ресурсах ведомства.