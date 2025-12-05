Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В ГИБДД опровергли слухи об ужесточении правил регистрации старых авто

Полина Петрусевич

Госавтоинспекция России (ГИБДД) опровергла информацию о якобы планируемом введении ограничений на регистрацию транспортных средств с большим сроком эксплуатации. Сообщения ряда СМИ о таких изменениях не соответствуют действительности, сказано на сайте инспекции.

В ведомстве уточнили, что перечень оснований для регистрации автомобилей установлен законодательством, в частности законом «О государственной регистрации транспортных средств». При этом срок эксплуатации транспортного средства не является препятствием для его регистрации.

Единственным критерием допуска авто к участию в дорожном движении остается техническое состояние и соответствие установленным требованиям безопасности, которое подтверждается в том числе результатами технического осмотра, сказано в материале.

В ГИБДД подчеркнули, что вопрос внесения изменений в законодательство относительно ограничений для старых автомобилей сейчас не стоит на повестке дня. Ведомство также призвало СМИ и блогеров проверять информацию из официальных источников, чтобы не распространять недостоверные сведения, и использовать для публикаций только данные, размещенные на официальных интернет-ресурсах ведомства.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её