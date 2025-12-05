В ГИБДД опровергли слухи об ужесточении правил регистрации старых авто

В ГИБДД подчеркнули, что вопрос внесения изменений в законодательство относительно ограничений для старых автомобилей сейчас не стоит на повестке дня. Ведомство также призвало СМИ и блогеров проверять информацию из официальных источников, чтобы не распространять недостоверные сведения, и использовать для публикаций только данные, размещенные на официальных интернет-ресурсах ведомства.