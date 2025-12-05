Шлосберга арестовали до 2 февраля по новому делу о фейках про армию
Суд арестовал зампредседателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга
Ему предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Наказание по этой части – от пяти до 10 лет лишения свободы.
Прошлое дело было возбуждено в июне 2025 г. Его обвинили в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Тогда силовики провели обыски в его квартире, квартире 96-летнего отца политика Марка Шлосберга, а также в офисе псковского «Яблока». 11 июня Шлосберга отправили под домашний арест.
Следствие считает, что он дискредитировал армию видеороликом в соцсети «Одноклассники». В отделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу. По заявлению партии, дело возбудили из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым, где политик отстаивал позицию необходимости прекращения огня на Украине.