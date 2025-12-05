Газета
Главная / Общество /

Шлосберга арестовали до 2 февраля по новому делу о фейках про армию

Ведомости

Суд арестовал зампредседателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (считается в России иноагентом) до 2 февраля 2026 г. Он проходит по новому уголовному делу о фейках про ВС РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ему предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Наказание по этой части – от пяти до 10 лет лишения свободы.

Прошлое дело было возбуждено в июне 2025 г. Его обвинили в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Тогда силовики провели обыски в его квартире, квартире 96-летнего отца политика Марка Шлосберга, а также в офисе псковского «Яблока». 11 июня Шлосберга отправили под домашний арест.

Следствие считает, что он дискредитировал армию видеороликом в соцсети «Одноклассники». В отделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу. По заявлению партии, дело возбудили из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым, где политик отстаивал позицию необходимости прекращения огня на Украине.

