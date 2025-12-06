Правительство компенсирует регионам расходы на тушение лесных пожаров

Финансирование из резервного фонда правительства предназначено для Бурятии, Карелии, Забайкальского и Красноярского края, Архангельской, Иркутской, Ростовской, Томской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Площадь лесных пожаров летом и осенью 2025 г. в указанных регионах составила более 3,6 млн га. Для тушения огня привлекалась авиация, в частности самолеты Ан-2 и Ан-3, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-8МТВ и других модификаций.