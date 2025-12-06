Правительство компенсирует регионам расходы на тушение лесных пожаров
Правительство выделит российским регионам 2,6 млрд руб. на возмещение расходов по тушению лесных пожаров и мониторингу пожарной опасности в лесах. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
Финансирование из резервного фонда правительства предназначено для Бурятии, Карелии, Забайкальского и Красноярского края, Архангельской, Иркутской, Ростовской, Томской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Площадь лесных пожаров летом и осенью 2025 г. в указанных регионах составила более 3,6 млн га. Для тушения огня привлекалась авиация, в частности самолеты Ан-2 и Ан-3, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-8МТВ и других модификаций.
Бурятии, Коми, Тыве, Красноярскому краю, Архангельской и Иркутской областям также суммарно направят почти 376 млн руб. на компенсацию затрат по организации мониторинга пожарной опасности в лесах с использованием авиации.
«Правительство и дальше будет содействовать регионам, чтобы своевременно реагировать при возникновении очагов огня и не допустить угрозы жизни и здоровью наших граждан», – подчеркнул Мишустин.
1 ноября министерство природных ресурсов Краснодарского края сообщило, что летом 2025 г. на землях лесного фонда региона выявлено 19 лесных пожаров общей площадью 107,3 га, что в 1,9 раза превышает показатель за такой же период 2024 г. Несмотря на снижение количества возгораний площадь, пройденная огнем, выросла почти вдвое. Рост обусловлен труднодоступностью участков и сложным рельефом, затруднявшим тушение.
Ущерб от лесных пожаров на землях лесного фонда оценивается в 33,5 млн руб. Распространения огня на населенные пункты не произошло.