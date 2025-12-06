Директора московского театра госпитализировали с ножевым ранением
Директора музыкально-драматического театра «Лица» Павла Суетина госпитализировали с ножевым ранением в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным столичного ГУ МВД, ночью в жилом доме на Планерной улице обнаружили мужчину с ножевой раной. На место вызвали медиков скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу. Сейчас правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства случившегося.
Суетин возглавляет театр с 2020 г. Музыкально-драматический театр «Лица» работает в формате автономной некоммерческой организации, созданной в 1997 г. режиссерами Петром Волгиным и Львом Титовым, а также ученым-физиком Львом Голышкиным, ставшим первым директором. Театр ориентирован на развитие культурной среды в СЗАО Москвы.