Директора московского театра госпитализировали с ножевым ранением

По данным столичного ГУ МВД, ночью в жилом доме на Планерной улице обнаружили мужчину с ножевой раной. На место вызвали медиков скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу. Сейчас правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства случившегося.