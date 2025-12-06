Начало декабря в Москве стало четвертым бесснежным за XXI век

5 декабря главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что Московский регион готовится к настоящей зимней погоде. По ее словам, влияние антициклона ослабевает и к 9 декабря к городу подойдут фронты глубокого атлантического циклона, которые принесут долгожданный снег. Но он может продержаться недолго: в середине недели ожидается переход в теплый сектор циклона, после чего снег сменится мокрым снегом и дождем, который способен смыть большую часть покрова.