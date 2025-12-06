Начало декабря в Москве стало четвертым бесснежным за XXI век
Начало декабря 2025 г. прошло в Москве без снега – это случилось всего в четвертый раз с начала XXI в. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По его данным, аналогичные ситуации наблюдались в 2006, 2008 и 2009 гг. Поэтому бесснежное начало календарной зимы для столицы не является редкостью.
«Более того, в 2006 г. снег лег только 19 декабря, а в 2008-м и вовсе 23 декабря», – пояснил синоптик.
5 декабря главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что Московский регион готовится к настоящей зимней погоде. По ее словам, влияние антициклона ослабевает и к 9 декабря к городу подойдут фронты глубокого атлантического циклона, которые принесут долгожданный снег. Но он может продержаться недолго: в середине недели ожидается переход в теплый сектор циклона, после чего снег сменится мокрым снегом и дождем, который способен смыть большую часть покрова.