Вильфанд: на следующей неделе снегом покроется 92% территории России

По его словам, с 8 декабря в Приволжском федеральном округе ночные температуры составят от -4 до -9 градусов, а дневные опустятся до -2...-7 градусов, что обеспечит выпадение и сохранение небольшого снега. Это увеличит площадь снежного покрова примерно на 2% по сравнению с текущими 90%.