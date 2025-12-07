Газета
Вильфанд: на следующей неделе снегом покроется 92% территории России

К середине следующей недели снежный покров увеличится и будет отмечаться на 92% территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, с 8 декабря в Приволжском федеральном округе ночные температуры составят от -4 до -9 градусов, а дневные опустятся до -2...-7 градусов, что обеспечит выпадение и сохранение небольшого снега. Это увеличит площадь снежного покрова примерно на 2% по сравнению с текущими 90%.

Вильфанд также отметил, что в азиатской части страны снег лежит плотным слоем. Даже при околонулевых дневных температурах происходит лишь подтаивание и уменьшение высоты снежного покрова, но не его общей площади.

