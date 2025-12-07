Умер британский фотограф Мартин Парр

Умер британский фотограф Мартин ПаррПионера уличной цветной фотографии не стало в возрасте 73 лет
Британский фотограф, член Magnum Photos Мартин Парр умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в его фонде.
Парр скончался 6 декабря в Бристоле.
«Фонд Мартина Парра и Magnum Photos будут совместно работать над сохранением и распространением наследия Мартина. Нам будет очень не хватать Мартина», – говорится в сообщении.
Парр родился 23 мая 1952 г. в британском Эпсоме. В начале 1970-х изучал фотографию в манчестерском университете Политехникум (сейчас – Метрополитен). Считается одним из ключевых представителей современной документальной фотографии. Является пионером уличной цветной фотографии.
Фотографический подход Парра заключался в поиске сюжетов, показывающих британскую действительность и иронизирующих над ней. Наиболее ярким стал его проект «Последний приют» (1983–1986 гг.) – серия об отдыхе среднего класса на побережье Нью-Брайтона.
Российский зритель может быть знаком с его снимками открытия первого «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве в 1990 г. Большинство кадров – портреты советских людей за трапезой.
Был принят в Magnum Photos со скандалом в 1994 г. – его подход в фотографии отличался от черно-белых и «серьезных» стандартов фотоагентства. В 2014 г. основал фонд, занимающийся поддержкой начинающих, известных и «упущенных» фотографов и хранением их работ.