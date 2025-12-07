Газета
Число обращений на «Итоги года с Путиным» превысило 350 000

Ведомости

Количество обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 350 000. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на данные «Первого канала».

В пятерку категорий обращений входят: 

  • социальная политика, 

  • специальная военная операция, 

  • экономика, 

  • инфраструктура, 

  • государство и общество.

По данным телеканала, 33% обращений приходится на мужчин, 67% – на женщин.

По части социальной политики наиболее популярные подкатегории – «пенсия и социальная гарантия» и «семья и дети». По части экономики – «занятость и зарплата», рассказала на «Первом канале» эксперт по ИИ Сбербанка Лолита Леонтьева.

Прямая линия с президентом состоится 19 декабря в 12:00 мск. С 2020 г. программа совмещается с большой пресс-конференцией, а с 2023 г. этот формат носит название «Итоги года с Владимиром Путиным». Впервые мероприятия совместили в связи с пандемийными ограничениями.

