Число обращений на «Итоги года с Путиным» превысило 350 000
Количество обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 350 000. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на данные «Первого канала».
В пятерку категорий обращений входят:
социальная политика,
специальная военная операция,
экономика,
инфраструктура,
государство и общество.
По данным телеканала, 33% обращений приходится на мужчин, 67% – на женщин.
По части социальной политики наиболее популярные подкатегории – «пенсия и социальная гарантия» и «семья и дети». По части экономики – «занятость и зарплата», рассказала на «Первом канале» эксперт по ИИ Сбербанка Лолита Леонтьева.
Прямая линия с президентом состоится 19 декабря в 12:00 мск. С 2020 г. программа совмещается с большой пресс-конференцией, а с 2023 г. этот формат носит название «Итоги года с Владимиром Путиным». Впервые мероприятия совместили в связи с пандемийными ограничениями.