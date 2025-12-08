ФСБ сообщила о задержании 21-летнего ростовчанина по делу о госизмене

По данным ЦОС, молодой человек 2004 г. р. установил контакт с представителем СБУ через мессенджер Telegram и согласился на конфиденциальное сотрудничество. В службе указали, что он выполнял задания украинской стороны за вознаграждение. В частности, по указанию куратора он поджег термошкаф вышки мобильной связи.