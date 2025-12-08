ФСБ сообщила о задержании 21-летнего ростовчанина по делу о госизмене
ФСБ задержала в Ростовской области 21-летнего россиянина, которого подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и причастности к поджогу вышки сотовой связи. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По данным ЦОС, молодой человек 2004 г. р. установил контакт с представителем СБУ через мессенджер Telegram и согласился на конфиденциальное сотрудничество. В службе указали, что он выполнял задания украинской стороны за вознаграждение. В частности, по указанию куратора он поджег термошкаф вышки мобильной связи.
В отношении фигуранта сейчас возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт) и ст. 275 УК РФ (госизмена). Статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый арестован.
В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают искать исполнителей терактов и диверсий в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp.
20 ноября стало известно, что в Алтайском крае к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене приговорили местную жительницу 1983 г. р. По версии следствия, она перевела более 360 000 руб. на банковский счет, которым пользовались украинские военнослужащие.