Метеоролог рассказала, будет ли в Москве снег в новогоднюю ночь
В декабре москвичи без снега на Новый год не останутся, заявила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
По ее словам, теплое начало зимнего месяца для Москвы не редкость, такое случается раз в три – четыре года. Самая теплая погода в начале декабря была в 2008 г. Тогда средняя температура за первую неделю составила 6,4 градуса.
В 2024 г., напомнила Позднякова, снежный покров в столице сформировался к 7 декабря, но к утру 31 декабря практически растаял. В этом году, по словам синоптика, модели долгосрочных прогнозов погоды обнадеживают: снег будет.
5 декабря Позднякова отмечала, что Московский регион готовится к настоящей зимней погоде. По ее словам, влияние антициклона ослабевает и к 9 декабря к городу подойдут фронты глубокого атлантического циклона, которые принесут долгожданный снег.