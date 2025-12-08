Газета
Общество

Метеоролог рассказала, будет ли в Москве снег в новогоднюю ночь

Ведомости

В декабре москвичи без снега на Новый год не останутся, заявила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, теплое начало зимнего месяца для Москвы не редкость, такое случается раз в три – четыре года. Самая теплая погода в начале декабря была в 2008 г. Тогда средняя температура за первую неделю составила 6,4 градуса.

В 2024 г., напомнила Позднякова, снежный покров в столице сформировался к 7 декабря, но к утру 31 декабря практически растаял. В этом году, по словам синоптика, модели долгосрочных прогнозов погоды обнадеживают: снег будет.

5 декабря Позднякова отмечала, что Московский регион готовится к настоящей зимней погоде. По ее словам, влияние антициклона ослабевает и к 9 декабря к городу подойдут фронты глубокого атлантического циклона, которые принесут долгожданный снег.

