Суд назначил обвиняемым в убийстве журналиста Бентли от 1,5 до 12 лет колонии

В сентябре того же года Следственный комитет (СК) установил всех причастных к гибели Бентли. Следствие установило, что 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов избили американца и применили к нему пытки, после которых он скончался. Вансяцкий и Агальцев в тот же день переместили тело Бентли в автомобиль ВАЗ-2115, который затем подорвали тротиловой шашкой. 9 апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин переместил останки американского добровольца с места произошедшего.