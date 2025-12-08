Суд назначил обвиняемым в убийстве журналиста Бентли от 1,5 до 12 лет колонии
Донецкий гарнизонный военный суд суд приговорил обвиняемых в убийстве корреспондента Рассела Бентли, который сотрудничал с агентством Sputnik, к лишению свободы на сроки от от 1,5 до 12 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного окружного военного суда.
В убийстве корреспондента обвинили военных российских Вооруженных сил Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Андрея Иорданова и Владимира Бажина. Им назначили наказания по ч. 5 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 316 (укрывательство преступлений) и ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы).
Вансяцкому и Иорданову назначили наказание в виде 12 лет, Агальцеву – 11 лет, а Бажину – 1,5 года.
О гибели Бентли 19 апреля 2024 г. сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Sputnik сообщил о пропаже Бентли 12 апреля. Уточнялось, что в последний раз его видели днем 8 апреля, с тех пор его местонахождение было неизвестно. МВД ДНР объявило журналиста в розыск.
В сентябре того же года Следственный комитет (СК) установил всех причастных к гибели Бентли. Следствие установило, что 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов избили американца и применили к нему пытки, после которых он скончался. Вансяцкий и Агальцев в тот же день переместили тело Бентли в автомобиль ВАЗ-2115, который затем подорвали тротиловой шашкой. 9 апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин переместил останки американского добровольца с места произошедшего.