В Wildberries не получали досудебную претензию от Aurus Cashmere
Wildberries не получала от компании Aurus Cashmere досудебной претензии, связанной с якобы продажей поддельной продукции под брендом Aurus. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ.
В пресс-службе уточнили, что пока такой документ от Aurus Cashmere к ним не поступал, и подчеркнули, что в случае его получения готовы оперативно провести дополнительную проверку по запросу правообладателя.
В этот же день Aurus Cashmere заявляла, что направила в Wildberries досудебную претензию на 1,2 млрд руб. и потребовала изъять из оборота одежду, которую считает контрафактной.