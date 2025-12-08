Газета
В Wildberries не получали досудебную претензию от Aurus Cashmere

Ведомости

Wildberries не получала от компании Aurus Cashmere досудебной претензии, связанной с якобы продажей поддельной продукции под брендом Aurus. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ.

В пресс-службе уточнили, что пока такой документ от Aurus Cashmere к ним не поступал, и подчеркнули, что в случае его получения готовы оперативно провести дополнительную проверку по запросу правообладателя.

В этот же день Aurus Cashmere заявляла, что направила в Wildberries досудебную претензию на 1,2 млрд руб. и потребовала изъять из оборота одежду, которую считает контрафактной.

