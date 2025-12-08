Умер народный артист России Владимир Сулимов
На 90-м году жизни умер советский и российский актер театра, народный артист России Владимир Сулимов. Об этом сообщил Telegram-канал театра Моссовета.
Отмечается, что прощание с Сулимовым пройдет в театре Моссовета. О дате и времени сообщат позже.
«Сулимов неизменно являл собой образец благородства в профессии, верности традициям и артистического достоинства. Он передавал свое понимание традиции отечественной театральной школы ученикам, студентам Театрального училища имени Щепкина и младшим коллегам в Театре Моссовета», – говорится в сообщении.
Сулимов родился 1 июня 1936 г. В 1958 г. он окончил Высшее театральное училище им. Щепкина. С 1958 по 1959 г. он был артистом Русского драматического театра им. Крупской, а с 1960 г. стал работать в театре Моссовета. Кроме того, с 1969 г. Сулимов начал преподавать актерское мастерство в Высшем театральном училище имени Щепкина при Малом театре.
В Театре имени Моссовета актер сыграл более 70 ролей, а также поставил несколько спектаклей. Сулимов был занят в спектаклях «Ошибки одной ночи» Оливера Голдсмита, «Р.Р.Р.» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Стивенсона и др.
В 1972 г. он впервые появился на экране в фильме-спектакле «Шторм» и впоследствии сыграл в телевизионных версиях наиболее популярных спектаклей театра имени Моссовета. На широком экране дебютировал в 1978 г. в историко-революционной ленте «Мятежный «Орионъ» (реж. Евгений Шерстобитов).