Умер народный артист России Владимир Сулимов

Сулимов родился 1 июня 1936 г. В 1958 г. он окончил Высшее театральное училище им. Щепкина. С 1958 по 1959 г. он был артистом Русского драматического театра им. Крупской, а с 1960 г. стал работать в театре Моссовета. Кроме того, с 1969 г. Сулимов начал преподавать актерское мастерство в Высшем театральном училище имени Щепкина при Малом театре.